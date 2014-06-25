Владивостокский государственный университет экономики и сервиса распахнул свои двери для абитуриентов. В университете стартовала приёмная кампания - 2018. Что нового предлагает университет?

У ВГУЭС есть, что предложить абитуриентам: это и самые высокие стипендии среди вузов региона, и материальная поддержка тем, кто поступит в вуз на договорной основе, но главное – широкий спектр направлений подготовки.

Светлана Клименко, секретарь приёмной комиссии ВГУЭС: «Мы ведём набор на профили ультрасовременные, это и интернет-вещей, технология моды, мобильные приложения, много других очень интересных и современных, а главное, актуальных для абитуриента направлений подготовки».

Во ВГУЭС рады каждому абитуриенту. Своим гостям в эти дни университет вручает сувениры. Кто-то приходит сюда, чтобы узнать, что нового может предложить вуз, а кто-то уже определился со своим выбором.

Артём Ивойлов: «ВГУЭС, потому что это престижный университет. А почему эколог? Потому, что мне хочется защищать окружающую среду».

Алиса Сухарева: «Я решила, что нужно продвигаться в творческой специальности, как телевидение, и решила поступать в Высшую школу телевидения».

Элиза Саркисова: «Я решила поступать во ВГУЭС, так как тут есть такая специальность, на которую я хочу поступать, это фотограф».

Уникальная для российских вузов система практико-интегрированного и проектного обучения позволяет студенту ВГУЭС уже во время учёбы получать необходимый практический опыт в выбранной профессии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]