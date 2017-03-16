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Гигантское граффити "владивостокского" корвета нарисовали в Комсомольске-на-Амуре (видео)

Новейший корвет Тихоокенского флота "Совершенный" (на фото 2) запечатлели в граффити на еого малой родине в хабаровском городе Комсомольск-на-Амуре.

Пара недель понадобилось художникам, чтобы нарисовать картину. Мастера уличной живописи консультировались с судостроителями, чтобы корабль  максимально соответствовал реальному. Это уже не первая работа художников на жилых зданиях. В прошлом  году были нарисованы: пассажирский лайнер Супреджет, истребитель СУ - 35, а также хозяин дальневосточной тайги -  тигр. В ближайшее время могут появиться и другие рисунки. Один из возможных вариантов – портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина, чье имя носит авиационный завод города Юности.

Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380. Построен на Амурском судостроительном заводе. Проект корвета разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс".

В проекте реализован 21 патент, выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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