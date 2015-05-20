Во Владивостоке впервые за лето столбики термометра достигли отметки +22 градуса

21 июня во Владивостоке впервые за июнь воздух прогрелся до +22 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", вчера днем в Приморье почти повсеместно продолжали идти кратковременные дожди с грозами. Количество выпавшего дождя составило от 1 до 29 мм. Из-за осадков и облачности фон дневных температур оказался не очень высоким, +20...+25 °C, на восточном побережье было прохладнее, +15...+19 °С. Минувшей ночью площадь распространения дождей уменьшилась. Дожди с количеством до 15 мм сохранялись в основном на севере края. Ночные температуры составили +9...+15 °С. Виновником такой нестабильной погоды явился атмосферный фронт, который смещался над территорией края.

Во Владивостоке весь день облачность гуляла по небу. Небольшой кратковременный дождь наблюдался несколько раз. Вчерашний день выдался самым теплым с начала июня, воздух прогрелся до +22 °C.

Сегодня, 22 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +25...+33 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +26...+28°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

По данным Примгидромета, на предстоящих выходных погодные условия в Приморье в целом будет комфортными. В субботу на большей части Приморья ожидается погода с переменной облачностью. Местами пройдут кратковременные летние дожди разной интенсивности, сохранится вероятность гроз. При грозах не исключены усиления ветра. Фон ночных температур будет в пределах +12...+17°С. День ожидается теплым, температура воздуха в континентальных районах составит +27...+32°С, на побережье +21...+26°C.

В воскресенье, 24 июня, в большинстве районов Приморья ожидается погода без осадков. Ночные температуры существенно не изменятся, днем станет прохладней на 2-4 градуса.

Во Владивостоке в субботу вероятен кратковременный дождь, в воскресенье будет без осадков. Ожидается теплая погода: температура воздуха ночью +15...+18°С, днем +22...+26°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]