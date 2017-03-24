Анонс на 23 июня

23 июня во Владивостоке в рамках празднования Дня молодежи будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на следующих участках дорог: для организации локальных площадок – парковка на Корабельной Набережной с 04.00 до 22.00; по маршруту велопарада – от остановки «Гайдамак» по улице Светланской на набережную Цесаревича с 10.45 до 12.00; по маршруту велосоревнований – от дома № 14 до дома №25а по улице Пушкинской с 11.30до 15.00. На данные периоды времени объезд будет осуществляться по улицам Всеволода Сибирцева, Пушкинской и Светланской.

23 июня с 8.00 на набережной Спортивной гавани - «День М» - День молодежи:

На деревянных настилах Спортивной набережной:

С 8.00 до 10.00 - открытие сезона «Йога Утро».

С 12.00 до 17.30 - площадка «Семейная» с различными анимационными представлениями, азот-крио-шоу и другими мерпориятиями.

С 12.00 до 20.00 на площадке выше амфитеатра Спортивной набережной будет работать зона «Куль Ума» - торговые площадки и выставка актуальной уличной моды и искусства.

На пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на Спортивной набережной:

С 12.00 до 20.00 будет открыт международный выставочный проект «Фотосушка» по обмену фотографиями.

С 12.00 до 21.00 будет работать зона «Фудкорт» от ресторанов и организаций общественного питания города.

С 12.00 до 19.00 для любителей компьютерных и настольных игр будет организована «Киберзона», где любой желающий может зарегистрироваться на турнир по футбольному симулятору или найти себе компанию для игры в настольные игры.

С 13.30 до 15.30 пройдет квартирник «Лампа» - проект МКУ «Молодежный ресурсный центр», представляющий собой концерт молодых музыкальных групп города.

В шатре напротив фонтана возле деревянных настилов Спортивной набережной:

С 13.00 до 14.00 представители площадки «Фудкорт» планируются провести три бесплатных мастер-класса, в том числе японской кухни.

С 14.30 до 16.00 пройдет интеллектуальная игра «Квиз, плиз Владивосток!».

С 17.00 до 19.00 пройдет шоу интеллектуальных стендапов о прочитанных книгах «Кот Бродского» - читатели разного возраста высказывают свою точку зрения о том или ином произведении, делятся со зрителями выводами о прочитанной книге.

С 19.30 до 21.30 пройдет поэтическое шоу от молодежного проекта «Класс коррекции» - «открытый микрофон», где начинающие поэты могут представить на суд зрителям свои стихи.

Амфитеатр набережной Спортивной гавани:

С 15.00 до 16.30 - летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд.

С 17.00 до 18.30 - шоу в стиле «Stand-up» с участниками «Камеди баттл» и шоу «Открытый микрофон».

С 19.30 до 20.30 - вручение премии «Молодежный вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока.

С 21.00 до 22.45 - вечерний концерт творческих коллективов города, хэдлайнером которого станет Максим Анисимов (Максим Свобода).

23 июня в 13.00 во Владивостоке на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30 б) пройдёт празднование Сабантуя. Вход свободный.

23 июня в 10.00 в Спасске-Дальнем парке культуры и отдыха имени Борисова - пройдет открытый городской фестиваль клубники. Всех жителей и гостей края ждут ягодные деликатесы и насыщенная развлекательная программа.

23 июня в 14.00 в районе улицы Токаревская кошка, 1 состоится торжественное закрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке.

23 июня в 12.00 во Владивостоке на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Автоспорт. Третий этап Чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу.

23 июня во Владивостоке, Спортивная набережная - второй этап городских соревнований по судомодельному спорту «Навстречу солнцу».

23 июня в 12.00 во Владивостоке, район памятника «Кириллу и Мефодию» (ул. Аксаковская 3а, ст. 3), внешняя парковка Набережной Цесаревича - Скоростной спуск на специально подготовленных велосипедах по городскому ландшафту.

23 июня в 9.00 во Владивостоке, остановка «Гайдамак», внешняя парковка Набережной Цесаревича - Массовый заезд на велосипедах «Велосипед в городе В» в рамках вело-фестиваля на День молодежи.

23 июня в Артеме, СТК «Приморское кольцо» - Открытый многоэтапный международный чемпионат на прокатных картах «SWS-PRIMRING SPRINT CUP 2018», 6 этап.

23 июня в 10.00 во Владивостоке в игровом зале спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2 ) - торжественное открытие Второго краевого фестиваля «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Приморского края. Тестирование начнется в 11.00 одновременно на нескольких площадках.

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников.

23 июня - Международный день вдов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]