Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:55
  0

Во Владивостоке завершается фестиваль «Сима-2018»

Во Владивостоке завершается фестиваль «Сима-2018»

Фото: Администрация г. Владивостока

23 июня в районе улицы Токаревская кошка, 1 состоится торжественное закрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке. На мероприятие приглашаются жители и гости приморской столицы. Начало в 14 часов, вход для всех свободный.

Как сообщили в администрации города, на закрытии фестиваля ожидается награждение победителей, вручение призов, конкурсы с денежными призами, банкет от одного из ресторанов города с блюдами из симы, а также общение и обмен рыболовным опытом. Также состоится конкурс на самое вкусное блюдо из лосося. Рыба может быть приготовлена любым способом, дома или на месте проведения фестиваля. Жюри будет выбираться среди участников мероприятия путём жеребьёвки, а призами за самые вкусные блюда станут сертификаты от различных компаний номиналом от 10 до 30 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Соревнование фестиваля проходили среди рыболовов-любителей в формате открытого турнира по ловле рыбы троллинговой и спиннинговой снастью.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря