Во Владивостоке завершается фестиваль «Сима-2018»

23 июня в районе улицы Токаревская кошка, 1 состоится торжественное закрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке. На мероприятие приглашаются жители и гости приморской столицы. Начало в 14 часов, вход для всех свободный.

Как сообщили в администрации города, на закрытии фестиваля ожидается награждение победителей, вручение призов, конкурсы с денежными призами, банкет от одного из ресторанов города с блюдами из симы, а также общение и обмен рыболовным опытом. Также состоится конкурс на самое вкусное блюдо из лосося. Рыба может быть приготовлена любым способом, дома или на месте проведения фестиваля. Жюри будет выбираться среди участников мероприятия путём жеребьёвки, а призами за самые вкусные блюда станут сертификаты от различных компаний номиналом от 10 до 30 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Соревнование фестиваля проходили среди рыболовов-любителей в формате открытого турнира по ловле рыбы троллинговой и спиннинговой снастью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]