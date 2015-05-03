Полицейские разыскали пропавшего 7-летнего ребенка в Приморье

Ночью в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение об исчезновении 7-летнего мальчика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, ребенок один ушёл на прогулку и не вернулся домой ночевать. После самостоятельных поисков родственники ребенка заявили в полицию о пропаже сына.

Сотрудники отдела полиции были подняты по тревоге. Личный состав со служебными собаками прочесывал лесной массив. Проверялись подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания. Опрошены родственники и знакомые ребенка.

В результате поисковых мероприятий пропавшего мальчика обнаружили у друзей семьи. Ребенок пришел в гости к другу и остался ночевать, не уведомив об этом родителей.

Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности.

С мальчиком и его матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]