Природа приготовила жителям Владивостока неприятный сюрприз

В начале следующей недели на побережье Приморья резко похолодает.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в понедельник над Охотским морем снова установится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморского края. Поэтому по сравнению с выходными в прибрежных районах резко, а именно на 5-10 градусов, понизится температура воздуха. А в континентальных районах температурный фон останется высоким. Осадков не ожидается. В дальнейшем с запада к Приморью подойдут атмосферные фронты, которые вызовут в отдельных районах небольшие дожди.

К середине недели есть вероятность выхода циклона с Желтого моря на Японское море, который будет смещаться над его акваторией. Поэтому дожди в Приморье усилятся, но площадь распространения и интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко циклон подойдет к побережью Приморья.

Во Владивостоке следующая неделя ожидается прохладной. В начале недели осадков не ожидается, к середине недели возможен дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]