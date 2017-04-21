Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:26
  0

Природа приготовила жителям Владивостока неприятный сюрприз

Природа приготовила жителям Владивостока неприятный сюрприз

Фото: Travelask

В начале следующей недели на побережье Приморья резко похолодает.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в понедельник над Охотским морем снова установится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморского края. Поэтому по сравнению с выходными в прибрежных районах резко, а именно на 5-10 градусов, понизится температура воздуха. А в континентальных районах температурный фон останется высоким. Осадков не ожидается. В дальнейшем с запада к Приморью подойдут атмосферные фронты, которые вызовут в отдельных районах небольшие дожди.

К середине недели есть вероятность выхода циклона с Желтого моря на Японское море, который будет смещаться над его акваторией. Поэтому дожди в Приморье усилятся, но площадь распространения и интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко циклон подойдет к побережью Приморья.

Во Владивостоке следующая неделя ожидается прохладной. В начале недели осадков не ожидается, к середине недели возможен дождь.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря