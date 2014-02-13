Анонс на 24 июня
24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» на участке Ружино — Владивосток (подробнее - здесь).
24 июня в 17.00 в приморской краевой филармонии во Владивостоке — концерт японской исполнительницы Като Токико.
24 июня на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт в исполнении ведущих солистов оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, хора и симфонического оркестра
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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