Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:31
  0

Анонс на 24 июня

24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» на участке Ружино — Владивосток (подробнее - здесь).

24 июня в 17.00 в приморской краевой филармонии во Владивостоке — концерт японской исполнительницы Като Токико.

24 июня на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт в исполнении ведущих солистов оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, хора и симфонического оркестра

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря