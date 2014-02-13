Анонс на 24 июня

24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» на участке Ружино — Владивосток (подробнее - здесь).

24 июня в 17.00 в приморской краевой филармонии во Владивостоке — концерт японской исполнительницы Като Токико.

24 июня на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт в исполнении ведущих солистов оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, хора и симфонического оркестра

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]