Анонс на 25 июня

25 июня на приморской сцене Мариинского театра - опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Юрия Лаптева — солиста Мариинского театра и режиссёра, художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета.

25 июня - День дружбы и единения славян.

25 июня - Международный День моряка (День мореплавателя)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]