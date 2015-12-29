Анонс на 25 июня
25 июня на приморской сцене Мариинского театра - опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Юрия Лаптева — солиста Мариинского театра и режиссёра, художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета.
25 июня - День дружбы и единения славян.
25 июня - Международный День моряка (День мореплавателя)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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