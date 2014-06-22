Владивосток зажег свечу памяти и скорбит со всей страной
22 июня - день начала Великой Отечественной войны. Сегодня, 77 лет спустя, вся Россия - от Владивостока до Крыма — чтит память погибших участников и свидетелей военных лет. В памятном шествии во Владивостоке приняли участие полтысячи человек: ветераны, труженики тыла, представители общественных организаций, студенты. В руках у каждого зажженная свеча. Колонна прошла вдоль Корабельной набережной к мемориалу Боевая слава Тихоокеанского флота. У вечного огня возложили венки. Память героев почтили минутой молчания.
Зажженые свечи приморцы оставили у стены памяти. В годы войны наш край отправил на фронт больше 200.000 человек, и только треть вернулась с боевых действий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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