Новый лоукостер начал полеты во Владивосток

Международный аэропорт Владивосток встретил новый рейс авиакомпании Eastar Jet* из Сеула (аэропорт Инчхон) традиционной водной аркой. Самолет приземлился в 02:00 по местному времени.

Рейс будет выполняться самолетом типа Boeing 737-800 с вылетом из Владивостока трижды в неделю, а с 30 июля 2018 года – ежедневно. Также с июля 2018 года планируется открытие рейсов на Пусан по очень конкурентной цене. Перевозчик анонсирует гибкие тарифы для пассажиров, вылетающих из Владивостока.

*- южнокорейская компания Eastar Jet была основана в 2007 году и к нынешнему моменту обладает достаточно развитой географической сетью: рейсы из Сеула выполняются как по внутренним направлениям в Пусан, Чеджу и другие города Южной Кореи, так и в города Китая, Японии, Таиланда, Вьетнама, а теперь и в Россию. Авиапарк Eastar Jet состоит из 18 среднемагистральных судов Boeing 737-700/800/900. К концу 2017 года авиакомпания перевезла 28 млн пассажиров за 380 000 полетных часов без единого инцидента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]