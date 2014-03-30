Японская исполнительница Като Токико даст концерт во Владивостоке

Знаменитая японская исполнительница Като Токико выступит с концертом в Приморской краевой филармонии 24 июня в 17.00.

Като Токико родилась в Харбине, куда во время войны был командирован ее отец. После войны семья была эвакуирована в Японию, но девочка продолжала слушать русские песни, с которыми впервые познакомилась в Харбине в раннем детстве. Ее отец, скоропостижно скончавшийся в 1992 г., при жизни тесно общался с владивостокскими музыкантами. Один из них - Александр Капитан, проректор Дальневосточного государственного института искусств, выступит вместе с г-жой Като во время предстоящего концерта.

Одна из песен, в одночасье сделавших певицу популярной, - «Миллион алых роз». На предстоящем концерте кроме песен, хорошо знакомых российскому слушателю, прозвучат также оригинальные произведения, автором которых является г-жа Като.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]