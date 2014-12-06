Во Владивостоке пройдут гастроли Бурятского театра оперы и балета

Гастроли Бурятского театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова на Приморской сцене Мариинского театра 24 по 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе приморской Мариинки, тур посвящен 95-летию со дня основания Республики. Артисты представят оперу «Бал-маскарад», балеты «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», а также — Гала-концерт и «Вечер балета».

На гала-концерте 24 июня в исполнении ведущих солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра прозвучат отрывки из произведений Джузеппе Верди, Лео Делиба, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Джорджа Гершвина, Антона Рубинштейна, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Имре Кальмана, Франца Легара, Александра Алябьева, Родольфо Фальво и Александра Попова. Балетная труппа представит сцены из балетов «Пахита», «Дон Кихот», «Красавица Ангара», «Лунный свет» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».

25 июня гастрольную афишу украсит опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Юрия Лаптева — солиста Мариинского театра и режиссёра, художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета.

На следующий день на Приморской сцене — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в хореографии Мариуса Петипа, Александра Горского в редакции главного балетмейстера театра Морихиро Иваты. 27 июня состоится показ балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» (хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Морихиро Иваты).

Завершит гастрольный тур «Вечер балета» (28 июня). В программе — сцены из балетов «Лебединое озеро», «Арлекинада», «Баядерка», «Красавица Ангара», «Корсар», «Мелодия», «Тарас Бульба», «Щелкунчик», «Сатанилла». Во втором отделении зрители увидят фрагменты из балетов «Сын земли» и «Тамаши», балеты «Без тебя», «Страсть», «Клён», «Танго», «Лунный свет», «Всё не так» и вальс из оперы «Евгений Онегин».

Бурятский театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова ведёт свою историю с 1939 года и является крупнейшим музыкальным центром Республики Бурятия. Гастроли пройдут при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности в рамках масштабного проекта «Большие гастроли».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]