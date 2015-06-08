Во Владивостоке масштабно отметят "День М"

Городской праздник День молодежи Владивостока состоится в субботу, 23 июня, на набережной Спортивной гавани. Он традиционно пройдет в формате фестиваля молодежных инициатив под брендом «День М».

Как отметили в управлении по делам молодежи, в этом году праздничные мероприятия пройдут на популярной у горожан набережной Спортивной гавани, на которой будут работать более 10 локальных площадок.

Так, в программе праздника заявлены:

На деревянных настилах Спортивной набережной:

- с 8:00 до 10:00 любителей йоги приглашают на открытие сезона «Йога Утро», где каждый сможет бесплатно присоединиться к практике йоги;

- с 12:00 до 17:00 для молодых семей и их детей будет организована площадка «Семейная» с различными анимационными представлениями, азот-крио-шоу и другими мерпориятиями.

С 12:00 до 20:00 на площадке выше амфитеатра Спортивной набережной будет работать зона «Куль Ума» - торговые площадки и выставка актуальной уличной моды и искусства.

На пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на Спортивной набережной:

- с 12:00 до 20:00 будет открыт международный выставочный проект «Фотосушка» по обмену фотографиями;

- с 12:00 до 21:00 будет работать зона «Фудкорт» от ресторанов и организаций общественного питания города;

- с 12:00 до 19:00 для любителей компьютерных и настольных игр будет организована «Киберзона», где любой желающий может зарегистрироваться на турнир по футбольному симулятору или найти себе компанию для игры в настольные игры;

- с 13:30 до 15:30 пройдет квартирник «Лампа» - проект МКУ «Молодежный ресурсный центр», представляющий собой концерт молодых музыкальных групп города.

В шатре напротив фонтана возле деревянных настилов Спортивной набережной:

- с 13:00 до 14:00 представители площадки «Фудкорт» планируются провести три бесплатных мастер-класса, в том числе японской кухни;

- с 14:30 до 16:00 пройдет интеллектуальная игра «Квиз, плиз Владивосток!», победители будут награждены памятными дипломами;

- с 17:00 до 19:00 пройдет шоу интеллектуальных стендапов о прочитанных книгах «Кот Бродского» - читатели разного возраста высказывают свою точку зрения о том или ином произведении, делятся со зрителями выводами о прочитанной книге;

- с 19:30 до 21:30 пройдет поэтическое шоу от молодежного проекта «Класс коррекции» - будет представлена новая программа, а затем организован «открытый микрофон», где начинающие поэты могут представить на суд зрителям свои стихи.

Главной сценой праздника станет амфитеатр набережной Спортивной гавани, там все желающие смогут посетить:

- с 15:00 до 16:30 - традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд;

- с 17:00 до 18:30 - шоу в стиле «Stand-up» с участниками «Камеди баттл» и шоу «Открытый микрофон» на телеканала ТНТ;

- с 19:30 до 20:30 - вручение премии «Молодежный вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока;

- с 21:00 до 22:45 - вечерний концерт творческих коллективов города, хэдлайнером которого станет участник проекта «Песни» на телеканале ТНТ Максим Анисимов (Максим Свобода).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]