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Большой велофестиваль пройдет во Владивостоке

Большой велофестиваль пройдет во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

23 июня в рамках празднования «Дня М» во Владивостоке пройдет большой велофестиваль «Велосипед в городе В». Участников и зрителей ждет масштабный велопарад, экстремальная гонка в виде скоростного спуска на велосипедах и работа локальных площадках на набережной Цесаревича.

Фестиваль начнётся с велопарада. Его участником может стать любой желающий. Сбор велосипедистов состоится в сквере в районе остановки «Авангард» в 10:30. Колонна стартует в 11:00, маршрут проложен до набережной Цесаревича.

В 12:00 с видовой площадке возле памятника Кириллу и Мефодию стартует экстремальная гонка «UrbanDH Vladivostok 2018» с финишем у Пушкинского театра. В скоростном спуске на велосипедах примут участие 60 лучших райдеров со всего Дальнего Востока и несколько приглашённых гонщиков из центральной части России. Гонка станет уникальным событием, которое пройдет в России во второй раз. Зрителей ждёт зрелищное шоу, а участников – сложный маршрут по лестницам, дорогам, виадукам и подземным переходам.

С 9:00 на набережной Цесаревича будут работать тематические площадки. Здесь можно будет бесплатно прокатиться на необычных велосипедах, поучаствовать в экскурсиях по окрестностям набережной, починить велосипед и посмотреть на детские соревнования по беговелам. Кроме этого, всех желающих будут учить различным трюкам на велосипедах.

На время проведения велофестиваля будут ограничены движение и парковка транспорта на нескольких участках дорог.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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