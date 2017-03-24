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Молодежный праздник ограничит движение во Владивостоке на нескольких участках дорог

Молодежный праздник ограничит движение во Владивостоке на нескольких участках дорог

Фото: Udm-Info

В субботу, 23 июня, в рамках празднования «Дня М» во Владивостоке состоятся велосоревнования, будут работать локальные площадки, а также пройдет инициированный Министерством транспорта РФ массовый велопарад. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с проводимыми мероприятиями и в целях обеспечения безопасности будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на следующих участках дорог:

- для организации локальных площадок – парковка на Корабельной Набережной с 04:00 до 22:00;

- по маршруту велопарада – от остановки «Гайдамак» по улице Светланской на набережную Цесаревича с 10:45 до 12:00;

- по маршруту велосоревнований – от дома № 14 до дома №25а по улице Пушкинской с 11:30 до 15:00.

На данные периоды времени объезд будет осуществляться по улицам Всеволода Сибирцева, Пушкинской и Светланской.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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