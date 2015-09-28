Котят, которых выбросили в горячий гудрон, спасли в Приморье (видео)
Утром 22 июня жительница Находки услышала подозрительные звуки. Несколько раз обойдя вокруг дома, она увидела их источник. Двоих котят она нашла в ведре со смолой. Животные глубоко завязли в гудроне и не могли выбраться. Их достали с помощью сотрудников МЧС. Пострадавших малышей доставили в ближайшую ветеринарную клинику.
Вызволить живым из застывшей смолы удалось только одного котенка, второй погиб. Специалисты провели все необходимые реанимационные действия и постарались максимально очистить животное. Состояние котенка оставляет желать лучшего. Он был очень голоден, но сил, чтобы поесть, у него практически не осталось. Волонтеры уже нашли место, где малыша смогут полностью отчистить от смолы, затем его вернут ветеринарам.
Зоозащитники говорят, что это один из самых жестоких случаев обращения с животными за последнее время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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