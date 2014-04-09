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Недалеко от Владивостока обрушился мост через реку Кипарисовка

Недалеко от Владивостока обрушился мост через реку Кипарисовка

Фото: Администрация Приморского края

Обрушение моста через реку Кипарисовку произошло в Надеждинском районе Приморья. Как сообщили в администрации края, это произошло из-за проезда по нему большегруза. В настоящий момент на месте работает кран, который вытаскивает виновника происшествия, дежурит наряд ГИБДД. К дачному поселку есть еще три проезда через поселок Таежный, поэтому сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Далее будет решаться вопрос о восстановлении мостового сооружения.

Некоторые автомобильные мосты в Приморском крае были повреждены в 2016 году в результате наводнения во время тайфуна "Лайонрок". По итогам 2016 года 139 мостов были признаны аварийными по результатам ревизии. Всего в Приморье насчитывается около 1,6 тыс. мостов на дорогах краевого значения.

Некоторые автомобильные мосты в Приморском крае были повреждены в 2016 году в результате наводнения во время тайфуна "Лайонрок". По итогам 2016 года 139 мостов были признаны аварийными по результатам ревизии. Всего в Приморье насчитывается около 1,6 тыс. мостов на дорогах краевого значения.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5313817
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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