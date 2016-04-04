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Во Владивостоке отметят татаро-башкирский праздник Сабантуй

Во Владивостоке отметят татаро-башкирский праздник Сабантуй

Фото: Администрация г. Владивостока

23 июня во Владивостоке пройдёт широкое празднование Сабантуя. Насладиться концертом профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, отведать блюда татарской и башкирской кухни, принять участие в спортивных состязаниях и многом другом приглашают жителей и гостей Владивостока.

Празднование Сабантуя начнётся в 13 часов на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30 б).

Организатором мероприятия выступает татаро-башкирская общественная организация «Дуслык». В этом году она стала лауреатом городского конкурса социальных проектов и получила от администрации Владивостока грант на проведение праздника в размере 150 тысяч рублей.

Организаторы приглашают всех желающих на широкое празднование Сабантуя.

Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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