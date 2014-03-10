На информресурсы администрации Приморья совершено более 12 тысяч атак

Сегодня, 22 июня, во Владивостоке собрались специалисты по информационной безопасности. Специалисты по IT-технологиям обсуждают вопросы противодействия кибератакам, защиты информационных ресурсов и персональных данных. Одна из основных тем семинара — вопросы импортозамещения в сфере компьютерных технологий.

В работе форума принимают участие сотрудники органов власти и подразделений госбезопасности, ведущие российские специалисты в IT-сфере.

Дмитрий Мариза, вице-губернатор Приморского края: "Сегодня кибератакам подвергаются государственные учреждения, частные компаниии физические лица. В 2017 году на информационные ресурсы администрации края было совершено более 12 тысяч компьютерных атак. За неполное полугодие этого года - более 3 тысяч".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]