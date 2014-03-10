Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:57
  0

На информресурсы администрации Приморья совершено более 12 тысяч атак

Сегодня, 22 июня, во Владивостоке собрались специалисты по информационной безопасности. Специалисты по IT-технологиям обсуждают вопросы противодействия кибератакам, защиты информационных ресурсов и персональных данных. Одна из основных тем семинара — вопросы импортозамещения в сфере компьютерных технологий.

В работе форума принимают участие сотрудники органов власти и подразделений госбезопасности, ведущие российские специалисты в IT-сфере.

Дмитрий Мариза, вице-губернатор Приморского края: "Сегодня кибератакам подвергаются государственные учреждения, частные компаниии физические лица. В 2017 году на информационные ресурсы администрации края было совершено более 12 тысяч компьютерных атак. За неполное полугодие этого года - более 3 тысяч".

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря