Две антикварные сабли обнаружены в багажнике автомобиля "Мерседес Бенц" в порту Владивосток (фото)

Две антикварные сабли обнаружили владивостокские таможенники в багажнике автомобиля "Мерседес Бенц" при его оформлении для вывоза паромом в Южную Корею. Об этом сообщает радиостанция Вести FM со ссылкой на Владивостокскую таможню.

Инга Солодовник, главный государственный таможенный инспектор Владивостокской таможни по связям с общественностью: "Две металлические сабли обнаружили владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля "Мерседес Бенц" морским паромом в Южную Корею. Товар был спрятан в багажнике. Российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль "Мерседес Бенц" и находящиеся в нем принадлежности для гольфа. А именно 25 клюшек, 51 шар для гольфа и 120 подставок для шаров. При таможенном досмотре помимо задекларированных товаров таможенники обнаружили в багажнике автомобиля две незадекларированные сабли. На эфесе одной из них имеется гравюровка "За храбрость". На ножнах - изображение креста и короны. Сабли отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурным ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]