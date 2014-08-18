Строительство моста через реку Литовка оказалось под угрозой срыва

ООО «Приморская компания-2» занимается строительством моста через реку Литовка в Партизанском районе. По договору с генеральным подрядчиком – АО «Примавтодор» – компания должна провести бурение скважин и бетонирование нижней части опор моста. "На сегодня 50% работ выполнено, однако оплата из бюджета до сих пор не поступила, все работы выполняются за счет средств предприятия", - рассказал директор ООО «Приморская компания-2» Виктор Князев.

Глава региона поручил профильному департаменту разобраться в причинах проблемы и срочно принять соответствующие меры.

Мост в Новолитовске – один из аварийных объектов края, на его демонтаж и строительство нового сооружения в бюджете региона предусмотрено более 250 миллионов рублей. Весной этого года строители приступили к работам. Край уже перечислил АО «Примавтодор» аванс в размере 20 миллионов рублей. Новый мост с двумя полосами для движения должен быть сдан в эксплуатацию в этом году, - заявили в пресс-службе администрации края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]