Прямое авиасообщение впервые свяжет Крым и Дальний Восток. Долететь до Симферополя теперь можно из Хабаровска. Впрочем, пока дальневосточникам приходится добираться на Крымский полуостров с пересадками. Это в несколько раз увеличивает стоимость путевок.

Селфи с южного берега Крыма. «Горячий» привет туда, где еще прохладно. Здесь море прогрелось до плюс 23-х, на воздухе — все 30. Крым готов открывать высокий сезон.

Галина Медаковская, турист (г.Калининград): «Это неописуемо, это можно дышать воздухом и ничего не есть. Это первое. Второе — Крым вообще сакральное место».

Юлия Бенз, турист (г.Донецк): «Улочки очень красивые, красивая природа, и вообще отдых замечательный».

Константин Моногаров, турист (г.Сургут): «Чуть-чуть дороговато, было по-крайней мере, зато сейчас на удивление цены падают».

Поселок Гурзуф одно из популярных мест отдыха в Крыму. Рядом Ялта, здесь же расположен детский центр «Артек». Местные жители готовы водить экскурсии: ведь кроме пляжа есть исторические места — в Гурзуфе отдыхал Пушкин и Чехов, Юрий Гагарин несколько раз посещал всесоюзную здравницу и предложил создать музей космонавтики, даже позаботился о первых экспонатах. Теперь здесь можно увидеть, например, скафандр, в котором он тренировался в Звездном городке, а также оригинальное оборудование.

Местные власти уже подсчитали, что с начала года в Крыму отдохнуло более миллиона туристов, это почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Причем треть из них прибыли авиатранспортом, растет и поток туристов, приезжающих по Крымскому мосту.

Светлана Зверева, сотрудник экскурсионного бюро пгт. Гурзуф: «Поток увеличивается, это недавно произошло, мы не успели ощутить, но проблема в другом — все жалуются про парковки».

Сколько отдыхающих из Приморского края посетило Крым - такой статистики нет. Продажи путевок в турфирмах по этому направлению пока невысокие. Например, в этой компании в прошлом году отправили на отдых 20 человек, в этом — пока четыре. Приморцев отпугивает стоимость авиаперелетов. Ведь если вся путевка с проживанием на неделю стоит в пределах 20 тысяч рублей за человека, то билеты сегодня обойдутся в четыре раза дороже.

Елена Андреева, генеральный директор туристической компании: «Поспорила бы с тем, кто сказал, что Крым — очень дорогой. У Крыма есть гамма предложений и подороже, и средние цены. Главное, чтобы мы преодолели это большое расстояние».

Чтобы приблизить Крым к дальневосточникам, турфирмы предлагают заранее покупать билеты, а лучше планировать отдых в сентябре, когда поток отдыхающих и цены снижаются. Повлиять на стоимость путевок может и запуск прямых авиарейсов с Дальнего Востока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]