"Океан историй": Истории о тех, кто создает комфорт для детей в ВДЦ "Океан"

Программа «Океан историй» - о жизни всероссийского детского центра «Океан». Не только вожатые и педагоги ответственны за детский отдых во всероссийском центре. Для того, чтобы непрекращающаяся вереница смен в «Океане» проходила комфортно, интересно и безопасно, трудятся сотни людей одного из самых крупных детских лагерей в России. И каждая служба большого механизма уверена: без неё работа «Океана» была бы невозможна. Герои этого выпуска - те люди, которых обычно не видят дети, но именно они создают все условия для того, чтобы жизнь в лагере шла своим чередом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]