"Океан историй": Истории о тех, кто создает комфорт для детей в ВДЦ "Океан"
Программа «Океан историй» - о жизни всероссийского детского центра «Океан». Не только вожатые и педагоги ответственны за детский отдых во всероссийском центре. Для того, чтобы непрекращающаяся вереница смен в «Океане» проходила комфортно, интересно и безопасно, трудятся сотни людей одного из самых крупных детских лагерей в России. И каждая служба большого механизма уверена: без неё работа «Океана» была бы невозможна. Герои этого выпуска - те люди, которых обычно не видят дети, но именно они создают все условия для того, чтобы жизнь в лагере шла своим чередом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.04.2018 "Океан историй": История строительства Всероссийского детского центра "Океан"
-
24.03.2018 "Океан историй": педагоги ВДЦ "Океан" и их образовательные методики и приемы
-
19.02.2018 "Океан историй": где и как учат вожатых?
-
16.01.2018 "Океан историй": За три года ВДЦ "Океан" совершил большой прорыв в своем развитии
-
08.12.2017 Программа "Океан историй": новые образовательные программы для дружины "Галактика"
-
31.10.2017 ГТРК "Владивосток" представляет новый телепроект "Океан историй"
Добавить комментарий