«Скупой платит дважды», «Не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи», «Сэкономишь копейку — отдашь рубль», «На качестве не экономят»… Народная мудрость учит нас, что лучше вложить средства в по-настоящему хорошие вещи, пусть и немного дороже, чем потом тратить нервы и деньги на ремонт или замену. Согласны с этим и специалисты из мира финансов.

Случай, когда человек покупает, к примеру, смартфон или телевизор сомнительной фирмы, как ему кажется, по выгодной цене, а потом платит в два раза больше за ремонт или вообще вынужден покупать новый товар, - к сожалению, не редкость.

Алина Тимакова, главный менеджер: «Здесь аналитика приходит на помощь — качественная вещь, пусть и дороже, но служит дольше».

И, если с вопросом, что покупать, мы определились, то осталось узнать, где взять на это средства.

Алина Тимакова, главный менеджер: «Для крупных покупок мы рекомендуем воспользоваться нашим продуктом с говорящим названием «Большие деньги». Максимальная сумма по этому кредиту — 500 тысяч рублей. Сюда легко «умещаются» и современный телевизор, и мебель, и остекление балкона. Иными словами, кредит наличными «Большие деньги» можно использовать по своему усмотрению на любые цели».

Получить полмиллиона можно не только оперативно — решение принимается за один день — но и на приятных условиях, в частности, это касается процентной ставки. При этом банк не будет требовать с клиента огромного количества документов.

Алина Тимакова, главный менеджер: «Для оформления кредита достаточно всего лишь паспорта и справки 2-НДФЛ. При этом начальная ставка по кредиту «Большие деньги» составляет 14, 9% годовых — это делает его погашение комфортным и необременительным для любого семейного бюджета».

Выбрав надежного партнера, вы можете быть уверены в комфортных условиях по кредиту. Именно такие предлагает банк «Восточный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]