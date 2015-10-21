Для кого онлайн-кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года?

Предпринимателям Приморья напоминают о необходимости озаботится установкой у себя онлайн-кассового оборудования. Согласно Федеральному закону 290-ФЗ, переход на онлайн-кассы происходит поэтапно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока.

С 1 июля 2017 года введен обязательный порядок применения контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) всеми налогоплательщиками, применяющими общую систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения.

В 2018 году они станут обязательными для очередного сегмента — предпринимателей, которые ранее никогда не пользовались контрольно-кассовой техникой.

С 1 июля 2018 года применение онлайн – касс обязательно для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения (ПСН), имеющих наемных работников, работающих в сфере торговли и оказывающих услуги общественного питания, а также для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников и осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов.

С 1 июля 2019 года онлайн – кассы будут обязаны применять:

- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие любые налоговые режимы, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;

-индивидуальные предприниматели без наёмных работников, применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли или общественного питания;

-индивидуальные предприниматели без наёмных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Обращаем внимание, что при регистрации онлайн-кассы до 1 июля 2018 года индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и ПСН, имеют право на получение налогового вычета до 18 тысяч рублей за каждую приобретенную онлайн-кассу.

На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещены материалы по применению онлайн - касс.

Информацию также можно получить в ИНФС России по Фрунзенскому району г. Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 23А, кабинет 105, телефон: 8 (423) 226-67-05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]