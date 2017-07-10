В Находке на частные средства строят сквер дружбы России и Армении. Видеорепортаж Андрея Мозгового
В Находке на частные средства строят сквер дружбы России и Армении. Сегодня городскому округу на 2018 год на улучшение комфортной среды выделено в общей сложности 62 миллиона рублей. Но есть и внебюджетные источники.
Армянская община «Акунк» решила привести в порядок одну из видовых площадок Находки. Работы по созданию тематического пространства на добровольных началах выполняют члены общины. На строительной площадке задействован единственный оплачиваемый специалист – прораб, который руководит всеми работами.
Артур Тадевосян, глава Находкинской городской армянской общины «Акунк (Источник)»: «Для того, что мы здесь проживаем, наши дети здесь живут. Мы все — армяне, проживающие в Находкинском городском округе, решили сделать подарок городу и себе в знак благодарности, что мы все здесь живём».
Общая площадь нового находкинского сквера недалеко от Храма Казанской иконы Божией Матери на сопке Тобольской. Восемь тысяч кв. метров превратятся в сквер дружбы России и Армении. Совсем скоро здесь появятся зелёные насаждения, удобные дорожки и парковые скамейки, освещение и декоративное ограждение. Венчать эту зону отдыха горожан будет скульптура «Рукопожатие».
Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «Вот этот символ рукопожатия русского и армянского народа будет воплощен в камне, который привезут из Армении. Будет благоустроен сквер, там всё будет чисто. Будут сделаны дорожки, бордюры. Я думаю, что это будет привлекать людей для отдыха на данной территории. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, выразить большое спасибо армянской диаспоре».
Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Программа рассчитана на шесть лет и позволяет выполнить комплексное благоустройство придомовых территорий, памятных и прогулочных мест.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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