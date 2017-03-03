"Вести: Приморье. Новости культуры": Книга Вороного, выставка Лепетухина, спектакль «Журавлиные перья»
"Вести: Приморье. Новости культуры". В этой программе — новости литературы, театра и изобразительного искусства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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