Инстаграм-синоптики предупреждают владивостокцев на счет вечера воскресенья
23 июня в Приморском крае будет неустойчивый характер погоды, дождей станет больше чем сегодня, но температурный фон останется высоким, по прежнему будет перенос теплых воздушных масс с Китая. Температурный фон в ночное время суток от +8 до +18 по краю, в дневное время в крае +20 +30 при ясной погоде местами до +35.
В воскресенье ситуация начнет меняться, дожди пойдут на убыль, будет больше солнца, Но на край начнет оказывать вновь Охотское море и температура в крае днем упадет на 3 - 8 градусов по сравнению с субботой, ночью без существенных изменений. На побережье днем ближе к вечеру так же начнет оказывать влияние Охотское море, местами вновь появятся очаги туманов.
Во Владивостоке завтрашний день будет так же теплый как и сегодня, но в течение суток высока вероятность кратковременных дождей. В воскресенье осадков не ожидается, но температурный фон немного упадет, основное понижение будет вечером, будет ощущаться дыхание Охотского моря, местами уже вечером возможен туман. Ветер будет в оба дня переменных направлений умеренный до сильного, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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