Неосторожный комментарий в соцсетях вызвал бурю возмущения автомобилистов Владивостока (опрос)
Автоавария в районе дома по адресу Народный проспект, 28 во Владивостоке попала на камеру видеонаблюдения. В результате маневра разворота там столкнулись две иномарки (см. видео), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой @ДПС контроль 125rus.
Банальное видео ДТП всколыхнула соцсети после одного неоднозначного комментария. Один из подписчиков предположил, что в этой аварии виноваты оба автомобилиста. Это вызвало бурю несогласия других подписчиков:
gsa125 Неожиданно, но виноваты двое
ol_ga5846 А зеркала для чего?
bedmoonshik Всм?двое виноваты!!а ни че что с первой полосы делает разворот?тот кто в него въехал,скорость была не большая!судя по видео
lexeroha@gsa125 с фуя ли второй виноват?
masyanya_ya_masyanya@ol_ga5846 чтоб губы красить или брови выщипывать
byuf03011966 Какие двое?Вы ,что все так разворачиваетесь ? Прям с крайней правой полосы если вам надо повернуть на лево?....Права у вас надо забирать сразу после прочтения вашего комента.....и НА ПЕРЕСДАЧУ....сукины дети.
joker1985nm@gsa125 порежьте свои права. И не ездить больше ни когда
s.vir.vi@byuf03011966 конечно, а то элементарный разворот не знают как сделать 🤦♀️
master_vlk@bedmoonshik да какая бы ни была у того скорость,виновен в любом случае тот кто на разворот пошел
ninochka1785 Норм так развернулся с правой полосы!
zerglight Виноват мужик, который на рекламном плакате
pro100aleksandr2302 Да вот так дебильё,вот из-за таких в городе пробки в 10 баллов
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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