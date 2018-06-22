Неосторожный комментарий в соцсетях вызвал бурю возмущения автомобилистов Владивостока (опрос)

Автоавария в районе дома по адресу Народный проспект, 28 во Владивостоке попала на камеру видеонаблюдения. В результате маневра разворота там столкнулись две иномарки (см. видео), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой @ДПС контроль 125rus.

Банальное видео ДТП всколыхнула соцсети после одного неоднозначного комментария. Один из подписчиков предположил, что в этой аварии виноваты оба автомобилиста. Это вызвало бурю несогласия других подписчиков:

gsa125 Неожиданно, но виноваты двое

ol_ga5846 А зеркала для чего?

bedmoonshik Всм?двое виноваты!!а ни че что с первой полосы делает разворот?тот кто в него въехал,скорость была не большая!судя по видео

lexeroha@gsa125 с фуя ли второй виноват?

masyanya_ya_masyanya@ol_ga5846 чтоб губы красить или брови выщипывать

byuf03011966 Какие двое?Вы ,что все так разворачиваетесь ? Прям с крайней правой полосы если вам надо повернуть на лево?....Права у вас надо забирать сразу после прочтения вашего комента.....и НА ПЕРЕСДАЧУ....сукины дети.

joker1985nm@gsa125 порежьте свои права. И не ездить больше ни когда

s.vir.vi@byuf03011966 конечно, а то элементарный разворот не знают как сделать 🤦‍♀️

master_vlk@bedmoonshik да какая бы ни была у того скорость,виновен в любом случае тот кто на разворот пошел

ninochka1785 Норм так развернулся с правой полосы!

zerglight Виноват мужик, который на рекламном плакате

pro100aleksandr2302 Да вот так дебильё,вот из-за таких в городе пробки в 10 баллов

Кто виноват в этой аварии - тот, кто разворачивался -тот, кто въехал в разворачивающееся авто -виноваты оба нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]