Lexus врезался в четыре машины, уходя от погони во Владивостоке (фото)
Полицейская погоня произошла в ночь на 21 июня во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps.control.
В районе дома №57 по Океанскому проспекту автомобиль марки Lexus врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля. До этого водитель Lexus проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке. Была организована погоня.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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