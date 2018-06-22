Lexus врезался в четыре машины, уходя от погони во Владивостоке (фото)

Полицейская погоня произошла в ночь на 21 июня во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps.control.

В районе дома №57 по Океанскому проспекту автомобиль марки Lexus врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля. До этого водитель Lexus проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке. Была организована погоня.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]