В Приморье автомобилист и его спутница столкнулись сразу с двумя тиграми (видео)

Краснокнижных животных заметили с дороги на севере Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

По одному тигру было на каждой из обочин дороги. Как утверждает автор видео, снято на трассе Осиновка-Рудная Пристань в Кавалеровском районе на перевале в районе Стеллы. Тигры не проявили интерес и агрессию к автомобилистам и предпочли наблюдать за проезжающими авто из кустов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]