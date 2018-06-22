В Приморье автомобилист и его спутница столкнулись сразу с двумя тиграми (видео)
Краснокнижных животных заметили с дороги на севере Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.
По одному тигру было на каждой из обочин дороги. Как утверждает автор видео, снято на трассе Осиновка-Рудная Пристань в Кавалеровском районе на перевале в районе Стеллы. Тигры не проявили интерес и агрессию к автомобилистам и предпочли наблюдать за проезжающими авто из кустов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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