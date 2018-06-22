Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:06
  0

В Приморье автомобилист и его спутница столкнулись сразу с двумя тиграми (видео)

В Приморье автомобилист и его спутница столкнулись сразу с двумя тиграми (видео)

Краснокнижных животных заметили с дороги на севере Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

По одному тигру было на каждой из обочин дороги. Как утверждает автор видео, снято на трассе Осиновка-Рудная Пристань в Кавалеровском районе на перевале в районе Стеллы. Тигры не проявили интерес и агрессию к автомобилистам и предпочли наблюдать за проезжающими авто из кустов.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря