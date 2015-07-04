Головокружительный переворот спорткара засняли на видео во Владивостоке

Во Владивостоке на картодроме «Змеинка» во время второго этапа чемпионата по автомобильному спорту Zmeinka Time Attack Challenge-2018″ в одном из заездов произошёл переворот Subaru B4.

«Водитель Subaru, к счастью, не пострадал, что не скажешь об его авто»- сообщают очевидцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]