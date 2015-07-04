Головокружительный переворот спорткара засняли на видео во Владивостоке
Во Владивостоке на картодроме «Змеинка» во время второго этапа чемпионата по автомобильному спорту Zmeinka Time Attack Challenge-2018″ в одном из заездов произошёл переворот Subaru B4.
«Водитель Subaru, к счастью, не пострадал, что не скажешь об его авто»- сообщают очевидцы.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.05.2017 Во Владивостоке состоялся первый этап любительских соревнований Zmeinka Time Attack Challenge 2017
-
28.05.2017 Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
-
09.10.2016 На картодроме «Змеинка» пройдет 7 этап любительских автогонок «Time attack challenge»
-
31.07.2016 В воскресенье на картодроме «Змеинка» пройдет 4 этап любительских автогонок Time attack challenge
-
29.05.2016 Гонщики-любители открыли сезон соревнований Zmeinka Time Attack
-
04.07.2015 Анонс на 5 июля
Добавить комментарий