Джип едва не влетел в шиномонтаж по пути с Баляева на Луговую (фото)
ДТП с участием внедорожника произошла в Ленинском районе Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС».
На спуске с площади Баляева на площадь Луговую водитель внедорожника не справился с управлением и завалился на бок, едва не въехав в здание шиномотажа. При этом автомобиль выехал на тротуар. Информации о пострадавших не поступало.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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