Джип едва не влетел в шиномонтаж по пути с Баляева на Луговую (фото)

ДТП с участием внедорожника произошла в Ленинском районе Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС».

На спуске с площади Баляева на площадь Луговую водитель внедорожника не справился с управлением и завалился на бок, едва не въехав в здание шиномотажа. При этом автомобиль выехал на тротуар. Информации о пострадавших не поступало.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]