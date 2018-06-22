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Джип едва не влетел в шиномонтаж по пути с Баляева на Луговую (фото)

Джип едва не влетел в шиномонтаж по пути с Баляева на Луговую (фото)

ДТП с участием внедорожника произошла в Ленинском районе Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС».

На спуске с площади Баляева на площадь Луговую водитель внедорожника не справился с управлением и завалился на бок, едва не въехав в здание шиномотажа. При этом автомобиль выехал на тротуар. Информации о пострадавших не поступало.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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