Cильнейший ливень обрушится на Приморье
Мощный циклон может обрушится на южное и юго-восточное побережье Приморья в середине следующей недели, сообщают "Вести:Приморье". Согласно данным интерактивной карты погоды Windytv, в ночь с 26 на 27 июня территория края попадет в "красную зону" осадков (см. карту): в "треугольнике" Находка-Партизанск-Преображение пройдут сильные ливни интенсивность около 30 мм за 3 часа. Сильно достанется и столице Приморского края. По данным Примпогоды, во Владивостоке выпадет не менее 25 мм осадков.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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