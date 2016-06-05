Самсонов сделал неожиданное заявление на конференции КПРФ во Владивостоке

Один из претендентов на выдвижение кандидатом на пост губернатора Приморья от КПРФ - Артем Самсонов (фото 2) поддержит кандидатуру своего соперника Андрея Ищенко (фото 5). Об этом Самсонов заявил в интервью корреспонденту "Вести:Приморье" перед началом отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ, которая проходит в эти минуты во Владивостоке.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в предварительный список кандидатов в губернаторы от приморских коммунистов вошли три депутата фракции КПРФ в Заксобрании края: первый секретарь приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов и депутат Андрей Ищенко. Окончательное решение о кандидатуре в губернаторы Приморья от КПРФ должно быть принято в конце июня на специальной конференции краевых коммунистов.

Эксперты полагают, что на губернаторских выборах именно кандидат от коммунистов станет главным оппонентом временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Напомним, что выборы главы края пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]