В Хабаровском крае стартовали геодезические , геологические, археологические, морские и экологические изыскания для точного определения вариантов и стоимости строительства перехода с континента на остров Сахалин. Это будет железнодорожный путь от станции Селихино до станции Ныш на Сахалине и сама сухопутная конструкция. Люди уже в полях, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru

Алексей Лобов, генеральный директор Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства: "У нас работает 6 изыскательских партий , порядка 30 единиц техники , работаю порядка 50 человек на местах"

Открытые источники называют стоимость проекта порядка 500 млрд рублей .Для сравнения стоимость крымского моста - 227,9 миллиарда рублей. Примерно половина уйдет на строительство железной дороги, половина на мост или тоннель. Что именно это будет - вопрос государственный.

Вот и президент во время "Прямой линии" на вопрос о перспективах строительства сказал , оценивать эту проблему станет с разных сторон: с точки зрения экономической эффективности, геополитики, а так же необходимости развития инфраструктуры на севере Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края: " Это жизнь как минимум для 4 районов. Где нет дорог. Если она пройдет. Это жизнь. Мы поддерживаем этот проект. Я в нем принимал участие еще когда исследование были. Мост или тоннель. Мост более сейсмоустойчив."

Экспертное сообщество появление перехода сравнивает с циркуляцией крови по артериям и видят колоссальный экономический эффект

Геннадий Маркелов , член общественного совета при Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края: "Сухопутная связь обеспечит совершенно другие сроки доставки грузов и другие стоимости и уже нет необходимости в перевалке грузов при доставке с Сахалина это важный шаг"

В октябре 2019 года готовый пакет документов с технико -экономическим обоснованием строительства должен быть готов. Предполагается , что само возведение начнётся в 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]