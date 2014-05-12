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Эксперты решают каким будет транспортный переход на о.Сахалин. Видеорепортаж Елены Парфеновой

В Хабаровском крае стартовали геодезические , геологические, археологические, морские и экологические изыскания для точного определения вариантов и стоимости строительства перехода с континента на остров Сахалин.  Это будет железнодорожный путь от  станции Селихино до станции Ныш на Сахалине и сама сухопутная конструкция. Люди уже в полях, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru

Алексей Лобов, генеральный директор Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства:  "У нас работает 6 изыскательских партий , порядка 30 единиц техники , работаю порядка 50 человек на местах"

Открытые источники называют стоимость проекта порядка 500 млрд рублей .Для сравнения стоимость крымского моста - 227,9 миллиарда рублей. Примерно половина уйдет на строительство железной дороги, половина на мост или тоннель.  Что именно это будет - вопрос государственный.

Вот и президент  во время "Прямой линии" на вопрос о перспективах строительства сказал , оценивать эту проблему станет с разных сторон: с точки зрения экономической эффективности,  геополитики,  а так же  необходимости  развития инфраструктуры на севере Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края: " Это жизнь как минимум для 4 районов. Где нет дорог. Если  она пройдет. Это жизнь. Мы поддерживаем этот проект. Я в нем принимал участие еще когда исследование были. Мост или тоннель. Мост более сейсмоустойчив."

Экспертное сообщество появление  перехода сравнивает с циркуляцией  крови по артериям  и видят колоссальный экономический  эффект

Геннадий Маркелов , член общественного совета при Министерстве промышленности и транспорта  Хабаровского края:  "Сухопутная связь обеспечит совершенно другие сроки доставки грузов и другие стоимости и уже нет необходимости в перевалке грузов при доставке с Сахалина это важный шаг"

В октябре 2019 года готовый пакет документов с технико -экономическим обоснованием строительства должен быть готов.  Предполагается , что само возведение начнётся в 2021 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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