КПРФ выдвинула Андрея Ищенко кандидатом на выборах губернатора Приморья

Региональное отделение КПРФ на партийной конференции во Владивостоке выдвинуло кандидатом от партии на выборах губернатора Приморья председателя Приморской организации "Дети войны", депутата Законодательного собрания Приморского края Андрея Ищенко. Об этом сообщил ТАСС первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

"На конференции в субботу большинство голосов в ходе тайного голосования было отдано за кандидата Андрея Ищенко", - сообщил собеседник агентства.

Ранее депутаты Заксобрания Приморья единогласно назначили выборы губернатора края на 9 сентября 2018 года. Возможность выдвинуть своих кандидатов имеют только зарегистрированные политические партии. Также кандидатам придется пройти муниципальный фильтр (собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов).

Согласно принятому на этом же заседании постановлению, выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в марте 2018 года объявил о намерении принять участие в выборах главы региона.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]