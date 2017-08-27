В Приморье сузили зону поиска таинственно исчезнувшей Натальи Гуга (фото)
В приморском городе Лесозаводск продолжаются поиски 25-летней Натальи Гуга, сообщают "Вести:Приморье". Ранее сообщалось, что вечером 18 июня Наталья ушла из дома в Лесозаводске и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Дома остался годовалый сын. Чуть позже в соцсетях появилась информация, что девушку, похожую на Наталью Гуга, видели идущей по трассе Владивосток- Хабаровск в сторону столицы соседнего края.
Как сообщает @primpoisk25, в связи с безвестным исчезновением Гуга Натальи, убедительная просьба: ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОТРАНСПОРТА, КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ ДЗЕРЖИНСКОГО, МАЯКОВСКОГО (СТАРАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ) В СТОРОНУ ДАМБЫ
С 17-00 18.06.18г. до 24:00 19.06.18г.
ПРЕДОСТАВИТЬ ВИДЕО ЗАПИСИ В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ Г. ЛЕСОЗАВОДСКА (можете прийти с флэш-картами, видео возьмут сразу и флэш-карты вернут обратно)!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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