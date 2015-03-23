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Власти дадут оценку скандальной инсталляции на церемонии "Люди года" в краевой филармонии - Межонов

Власти дадут оценку скандальной инсталляции на церемонии

В понедельник, 25 июня, департамент культуры Приморья проведет проверку всех обстоятельств, связанных с проведением церемонии "Люди года" в Приморской краевой филармонии. Об этом "Вестям:Приморье" сообщил вице-губернатор Приморья Константин Межонов, курирующий вопросы культуры в администрации региона. 

Как ранее сообщали "Вести:Приморье", светское мероприятие "Люди года", прошедшее во Владивостоке в Приморской краевой филармонии в день скорби, 22 июня, обернулось громким скандалом. В соцсетях появились многочисленные фото живой инсталляции с участием голого мужчины, которая была развернута в холле филармонии. Это вызвало бурное негодование пользователей интернет (опрос).

"До окончания проверки, об увольнении директора филармонии Анны Алеко говорит преждевременно", - подчеркнул Межонов, комментируя информацию СМИ об якобы состоявшемся увольнении руководителя филармонии. 

Сама Анна Алеко (на фото 2) прокомментировала ситуацию в своем аккаунте Фейсбук: "Вчера в Приморской краевой филармонии состоялось мероприятие "Люди года", организатором которого выступило рекламное агентство PRR и его руководитель Павел Компан.
Администрация филармонии не участвовала в процессе создания концепции мероприятия, не выбирала номинантов.
Мы предоставили зал на основании договора аренды. Требования, относительно пожарной, антитеррористической защищенности объекта - соблюдены.
Организаторы мероприятия не уведомили нас о формате живых инсталляций, обсуждение которых идет в социальных сетях и стало для нас очень неприятным "сюрпризом" с точки зрения этических норм.
Уведомляем, что прекращаем какое-либо взаимодействие с рекламным агентством PRR."

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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