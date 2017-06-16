Молодая женщина, пропавшая в Лесозаводске, найдена мертвой
25-летняя жительница приморского города Лесозаводск Наталья Г. найдена мертвой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @primpoisk25.
"Просим не спрашивать нас о подробностях, просто дождемся официальных комментариев от СК...", - говорится в сообщении, опубликованном в инстаграм-паблике.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что вечером 18 июня Наталья ушла из дома в Лесозаводске и после этого ее местонахождение было неизвестно. Дома остался годовалый сын. Чуть позже в соцсетях появилась информация, что девушку, похожую на Наталью Гуга, якобы видели идущей по трассе Владивосток- Хабаровск в сторону столицы соседнего края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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