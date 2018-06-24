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В июле в Приморье могут образоваться две аномальные по количеству осадков "зоны" - Примгидромет
Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2018 г. опубликован на сайте Примгидромета, сообщают "Вести:Приморья".
Средняя месячная температура воздуха ожидается +18…+21º, на восточном побережье +15...+17º, что около средних многолетних значений.
Осадков за месяц выпадет близко к среднему многолетнему количеству. При этом, судя по карте, опубликованной Примгидрометом, на территории края могут образоваться две аномальные по количеству осадков "зоны": первая - в "треугольнике" Уссурийск-Анучино- о.Ханка; вторая - на северо-восточном побережье Приморья на границе с Хабаровском крае.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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