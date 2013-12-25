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Во Владивостоке мужчина повел себя неадекватно после того, как попал под колеса авто

Во Владивостоке мужчина повел себя неадекватно после того, как попал под колеса авто

Во Владивостоке на Военном шоссе мужчина попал под колёса легкового автомобиля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news. Однако через некоторое время он решил не дожидаться врачей и полицейский и попросту сбежал с места ДТП.

О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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