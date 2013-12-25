Во Владивостоке мужчина повел себя неадекватно после того, как попал под колеса авто
Во Владивостоке на Военном шоссе мужчина попал под колёса легкового автомобиля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news. Однако через некоторое время он решил не дожидаться врачей и полицейский и попросту сбежал с места ДТП.
О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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