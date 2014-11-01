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"Самолет-отель", выполняющий кругосветное путешествие, приземлился во Владивостоке (фото)

Фото: dv.kp.ru

Днем 24 июня в международном аэропорту Владивостока приземлился «Боинг» 757-200, выполняющий кругосветное путешествие с 85 американскими пенсионерами на борту. Стоимость "кругосветки" составляет 120000 доллара на человека, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru.

На борту Boeing 757-200 установлено 85 кожаных кресел ручной работы (фото 3). Пассажиров обслуживают 15 человек экипажа, среди которых шеф-повар. В столицу Приморья "Боинг" в черной ливрее прилетел из Петропавловска-Камчатского. После Владивостока «самолёт-отель» планирует посетить Хабаровск, Улан-Удэ, озеро Байкал, Монголию, Латвию, Финляндию, Эстонию, Исландию, Гренландию. Конечная точка кругосветного путешествия – Бостон, США.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Nim / Сегодня, 20:05
    № 1  
     

    Пара американских месячных пенсий - и в полет!

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