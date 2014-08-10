Некоторым россиянам разрешили уходить в отпуск в любое время
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект закона, по которому многодетным родителям предоставляется приоритетное право на выбор времени для ухода в отпуск. Документ касается россиян, имеющих трех и более детей в возрасте до 12 лет: родители смогут взять оплачиваемый отпуск в любое время года, какое пожелают. При этом работодатель, составляя график отпусков, должен в первую очередь учитывать запросы этих работников.
По мысли авторов законопроекта, он позволит родителям проводить больше времени с детьми и совместить отпуска друг друга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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