Еще одному мосту в Приморье грозит обрушение

Мост в Красноармейском районе Приморья на дороге, соединяющей села Измайлиха и Метеоритный с районным центром протяженностью 60 метров изношен уже на 60%, последний раз он ремонтировался в 2003 году. В ночь на воскресенье, 24 июня, на проезжей части конструкции образовались трещины.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, по мосту постоянно ездят лесовозы, это и повлияло на состояние моста. В настоящее время проезд транспорта по аварийному мосту запрещен. Люди могут передвигаться по мосту пешим ходом.

Как отметили в админстрации края, Измайловка и Метеоритный не отрезаны от районного центра, так как есть объездная дорога, но она гораздо длиннее. Пока местных жителей, которые переходят мост пешком, на противоположной стороне подбирает специально предусмотренный для этого транспорт и везет до населенного пункта.

Для организации временной схемы движения рассматриваются варианты строительства объезда рядом со старым мостом, использования понтонного сооружения или паромной переправы. Торги на проектирование нового моста будут объявлены в начале июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]