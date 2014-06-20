Морской сквер в Находке пострадал от действий вандалов

Неизвестные разломали мраморные элементы парковой скамьи. Фигуры русалок залиты краской и испещрены непристойностями. Обслуживающая сквер компания отмыла надписи. В настоящее время решается вопрос о восстановлении скульптур, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находкинского горосдкого округа.

«Всего четыре года прошло с момента торжественного открытия Морского сквера. Весь город радовался такому подарку, – вспоминает начальник управления благоустройства Ирина Сазонтова. – За счет средств местного бюджета на обширной территории создана уникальная композиция из разнообразных растений, мощеных дорожек, газонов, мраморных скульптур, декоративной подсветки. Новое зона отдыха быстро завоевала популярность у горожан. И, к сожалению, стало местом притяжения вандалов».

За четыре года в Морском сквере хулиганы четыре раза разбивали софиты подсветки парковых фигур, оставляли различные надписи, выкапывали или уничтожали растения, разрушали декоративные элементы скамеек.

«Сегодня мы пытаемся понять, можно ли придать первоначальный вид мраморным фигурам, украшавшим скамейки. Я задаюсь вопросом: а для чего? Кому от этого хуже? Кому хотели насолить?» – говорит Ирина Сазонтова и выражает опасение, что подобная участь ждет новые скверы, которые в Находке создают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды.

Местная администрация призывает находкинцев постараться сохранить общественные пространства и городские достопримечательности, сделать так, чтобы вандализма больше не происходило. В свою очередь администрация Находки напишет заявление в полицию и передаст в отдел МВД России по городу Находке все материалы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]