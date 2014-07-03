Весной 2004-го они вышли прогуляться с собакой на Токаревский маяк. Там в жизни Лоры и Павла и случился их первый ластоногий. Теперь они точно знают, что все мы - немного тюлени. 14 лет они спасают их и возвращают их в море. Как судьбы спасателей тюленей из Приморья сплетаются с историями из Голландии и что происходит за забором реабилитационного центра "Тюлень" в Тавричанке? Смотрите сегодня, 25 июня, в 22.30 на канале «Россия-24. Приморье» фильм Максима Каленника и Дениса Юнака «Романс с тюленями».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]