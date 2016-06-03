Водолазы ТОФ разминировали крупный боезапас, обнаруженный на дне бухты Золотой Рог
Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) подняли со дна бухты Золотой Рог во Владивостоке около 350 боеприпасов, обнаруженных недалеко от глубоководных причалов Владивостокского торгового порта.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", снаряды и мины были найдены на дне Золотого Рога в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в порту. Специалисты предположили, что боезапас мог быть утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты.
Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно.
После тщательного обследования дна водолазами ТОФ и анализа полученной информации, командующий Тихоокеанским флотом принял решение о разминировании акватории силами водолазных специалистов отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР), допущенных к работе со взрывоопасными предметами.
К работе привлекли группу из десяти водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Также охранялись подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки. Операция по обезвреживанию боезапаса проводилась в течение недели.
Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправлялись на борт рейдовых водолазных катеров и помещались в контейнеры с песком, затем морем перевозились к отдаленному причалу, перегружались на специальный автотранспорт и доставлялись на полигон, где методом подрыва уничтожались.
Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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