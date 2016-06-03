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Водолазы ТОФ разминировали крупный боезапас, обнаруженный на дне бухты Золотой Рог

Водолазы ТОФ разминировали крупный боезапас, обнаруженный на дне бухты Золотой Рог

Фото: Primorye24.ru

Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) подняли со дна бухты Золотой Рог во Владивостоке около 350 боеприпасов, обнаруженных недалеко от глубоководных причалов Владивостокского торгового порта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", снаряды и мины были найдены на дне Золотого Рога в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в порту. Специалисты предположили, что боезапас мог быть утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты.

Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно.

После тщательного обследования дна водолазами ТОФ и анализа полученной информации, командующий Тихоокеанским флотом принял решение о разминировании акватории силами водолазных специалистов отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР), допущенных к работе со взрывоопасными предметами.

К работе привлекли группу из десяти водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Также охранялись подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки. Операция по обезвреживанию боезапаса проводилась в течение недели.

Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправлялись на борт рейдовых водолазных катеров и помещались в контейнеры с песком, затем морем перевозились к отдаленному причалу, перегружались на специальный автотранспорт и доставлялись на полигон, где методом подрыва уничтожались.

Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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