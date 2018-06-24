Жительница Партизанска спасла осиротевших птенецов воробья
В минувшие выходные в пригороде Партизанска градом убило мать-воробьев. Заботу о маленьких птенцах взяла на себя жительница города Екатерина Беляева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdknews.ru.
Птенцы имеют хороший аппетит, поэтому женщина через соцсети обратилась к местным жителям с просьбой помочь червячками и гусеничками.
Напомним, в минувшие выходные в Приморье проше сильный град. В субботу днем в Приморье было довольно жарко, к вечеру с северо-востока Китая смещался холодный атмосферный фронт, который отметился кратковременными дождями с количеством до 13 мм и многочисленными грозами, резким усилением ветра, местами - градом. Во Владивостоке, по наблюдениям очевидцев, град прошел на Эгершельде и в Амурском заливе.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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